ensino superior

Alunos da 3ª série já estão pré-inscritos, mas precisam confirmar dados, escolher língua estrangeira e garantir participação no exame.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar alerta os estudantes da rede estadual que o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 termina nesta sexta-feira (5).

Embora os alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede pública já tenham sido incluídos automaticamente, eles ainda precisam efetivar a inscrição para garantir a participação.

Inscrição automática exige confirmação do estudante

Neste ano, o Enem passou a contar com inscrição automática para estudantes da rede pública, conforme a Portaria nº 422/2026. No entanto, o sistema exige a confirmação dos dados pelos participantes.

Além disso, os estudantes devem selecionar a língua estrangeira da prova e, quando necessário, solicitar atendimento especializado.

Enem segue como principal porta de entrada para o ensino superior

Há mais de 20 anos, o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica e se consolidou como principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil.

Por meio dele, os candidatos podem ingressar em programas como Sisu, Prouni e Fies. Em 2025, cerca de 42 mil estudantes finalistas do Ensino Médio no Amazonas participaram das provas.

Mudanças ampliam integração com avaliação da educação básica

Em 2026, o Enem passa a ser integrado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Segundo a Secretaria de Educação, a medida busca ampliar o alcance do exame e fortalecer seu papel como instrumento de avaliação nacional.

Orientação reforça necessidade de efetivação

O coordenador do Ensino Médio (CEM), Maurício Oliveira, explica que a inscrição automática não substitui a confirmação por parte do estudante.

“O MEC tomou como base o Censo e o sistema de gestão presente onde estão a base de todos os estudantes das redes, então todos esses alunos já estão inscritos. Entretanto, faz-se a necessidade deles adentrarem a página para sinalizar qual é a língua estrangeira para realizar a prova e a necessidade de atendimento especializado”, explicou o coordenador.

Como concluir a inscrição

Para efetivar a participação, escolher a língua estrangeira ou solicitar atendimento especializado, o estudante deve acessar a Página do Participante no site do Inep: enem.inep.gov.br/participante, até o dia 5 de junho.

Os candidatos isentos da taxa também precisam concluir a inscrição. Já os demais devem pagar a taxa de R$ 85 até 10 de junho, por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito.

Aplicação terá mais escolas em 2026

Outra novidade desta edição é a ampliação dos locais de aplicação. O Inep prevê cerca de 10 mil escolas em todo o país como pontos de prova, o que deve facilitar o acesso dos estudantes e melhorar a logística do exame.

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