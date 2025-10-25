Rocam

PM do Amazonas apreende 48 tabletes de drogas em Coari

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), apreendeu 48 tabletes de entorpecentes na madrugada deste sábado (25), no porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

A ação, resultado de uma denúncia anônima, causou prejuízo estimado em R$ 200 mil ao crime.

Ação após denúncia

Por volta das 18h40 de sexta-feira (24), a equipe da Rocam recebeu a informação de que um grupo planejava desembarcar drogas na orla do município.

Os policiais iniciaram diligências na área indicada e mantiveram vigilância durante a noite para monitorar a movimentação suspeita.

Por volta das 3h30, nas proximidades da Feira do Produtor, no bairro Centro, os policiais flagraram o momento em que os suspeitos descarregavam o material de uma embarcação.

Ao perceberem a presença da equipe, os criminosos fugiram pelo rio em uma embarcação do tipo voadeira.

Durante a revista na área, os militares encontraram 48 tabletes de drogas e uma porção média de maconha, avaliados em cerca de R$ 200 mil.

O material foi encaminhado à 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari para os procedimentos cabíveis.

Denúncias anônimas

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico e orienta que qualquer ação criminosa seja comunicada pelo disque-denúncia 190.

A corporação garante o sigilo da identidade do denunciante.

