Brasileiros chegam às decisões do ATP 500 da Basileia e do WTA 500 de Tóquio e marcam dia histórico para o tênis nacional

A manhã e o início da tarde deste sábado (25) marcaram um momento histórico para o tênis brasileiro. Dois atletas do país garantiram vaga em finais importantes do circuito mundial: o carioca João Fonseca disputará o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, e a paulista Luísa Stefani está na decisão do WTA 500 de Tóquio, no Japão.

Os torneios de nível 500, que concedem 500 pontos aos campeões, são o terceiro maior nível do circuito, atrás apenas dos eventos de nível 1000 e dos Grand Slams, que distribuem dois mil pontos ao vencedor. É a primeira vez que João chega a uma final de ATP 500, enquanto Luísa alcança sua terceira decisão de WTA 500 em 2025, após os títulos conquistados em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França), sempre ao lado da húngara Timea Babos — parceria que também venceu o SP Open (WTA 250 de São Paulo).

João Fonseca faz história na Basileia

Atual número 46 do ranking da ATP, João Fonseca superou o espanhol Jaume Munar (42º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 7/5, em duelo válido pela semifinal. A vitória garantiu o jovem de 19 anos na final deste domingo (26), às 11h (horário de Brasília), contra o também espanhol Alejandro Fokina (18º).

Se conquistar o título, João passará a figurar entre os 30 melhores tenistas do mundo na próxima atualização do ranking.

A paulista Luísa Stefani, número 17 do ranking de duplas da WTA, e sua parceira Timea Babos (16ª) venceram uma das duplas mais fortes da atualidade para avançar à final em Tóquio. Elas derrotaram a norte-americana Taylor Townsend (2ª do mundo) e a australiana Ellen Perez (23ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/3 e 10-5 no match tie-break.

A dupla retorna à quadra na madrugada deste domingo (26), por volta de 1h30 (horário de Brasília), para enfrentar a sérvia Aleksandra Krunic (20ª) e a cazaque Anna Danilina (13ª).

Reta final antes do WTA Finals

A decisão em Tóquio é a última competição antes de Luísa e Babos disputarem, em novembro, o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores duplas da temporada, em Riad, na Arábia Saudita.

