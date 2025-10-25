A influenciadora Andressa Urach, 38, está vivendo uma nova fase na carreira artística. Sob o nome de MC Ímola, ela mergulhou de vez no universo do funk carioca.
O nome artístico faz referência direta ao autódromo de Ímola, na Itália, local onde o piloto Ayrton Senna sofreu o acidente fatal em 1994. Segundo Andressa, a escolha simboliza um renascimento pessoal e artístico.
O ensaio fotográfico que marcou o lançamento da nova fase foi realizado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. O cenário, com vista privilegiada para o mar e as favelas cariocas, serviu de pano de fundo para a divulgação do novo clipe e do EP de estreia de MC Ímola, já disponível nas plataformas digitais.
Durante o ensaio, Andressa chamou atenção ao usar um boné raro de Ayrton Senna, peça de colecionador de 1991, em homenagem à força e ao legado do piloto.
Visual mistura automobilismo e funk
O conceito visual do ensaio une elementos do mundo do automobilismo e do funk. Andressa aparece com roupas nas cores do Brasil e também em looks vermelhos, em referência ao uniforme usado por Senna durante sua passagem pela McLaren.
O EP de MC Ímola traz faixas com batidas marcantes e letras provocantes, características do funk carioca contemporâneo.
