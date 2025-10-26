Governo Presente

Programa do Governo do Amazonas levou serviços de saúde, cidadania e crédito à zona norte de Manaus

A 24ª edição do Programa Governo Presente bateu recorde de atendimentos na zona norte de Manaus, com mais de 15,2 mil serviços prestados à população. A ação, promovida pelo Governo do Amazonas, começou em 11 de outubro e se estendeu até quinta-feira (23), no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, no bairro Nova Cidade.

Somente no primeiro dia da ação, foram realizados 11,1 mil atendimentos, com a participação de 36 secretarias e órgãos estaduais. A população teve acesso a emissão de documentos, consultas médicas, apoio ao crédito, atividades de lazer e outros serviços essenciais.

De 13 a 23 de outubro, mais 4,1 mil atendimentos foram realizados, incluindo serviços de saúde, castração solidária de cães e gatos e emissão de documentos.

O secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, ressaltou o impacto social do programa.

“O programa Governo Presente tem aproximado os serviços oferecidos pelas secretarias e órgãos estaduais, das comunidades, levando atendimento de qualidade a quem mais precisa, em cumprimento à determinação do governador Wilson Lima”, disse.

Ações estendidas ampliaram o alcance do programa

Durante o período de ações estendidas, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Carreta da Saúde, realizou 488 atendimentos, incluindo ultrassonografias, mamografias, teleconsultas e consultas médicas com especialistas em clínica geral, ginecologia, pediatria, ortopedia e cardiologia.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) prestou 463 atendimentos, como declarações de hipossuficiência e regularização de CPF.

Já a Secretaria de Proteção Animal (Sepet) realizou 420 atendimentos, entre agendamentos e castrações de cães e gatos.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) também participou, com 2,7 mil atendimentos voltados à emissão e agendamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Serviços integrados e resultados expressivos

Com resultados expressivos e participação maciça da população, o Governo Presente reforça o compromisso do Estado em levar cidadania, saúde e desenvolvimento social às comunidades da capital e do interior.

