Evento reuniu mais de 40 mil pessoas e celebrou a cultura e tradição manauara

Em comemoração aos 356 anos da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, encerrou, neste sábado (25), a programação do “Boi Manaus 2025”. O evento reuniu mais de 40 mil participantes, sendo mais de 21 mil por noite, com alegria, tradição e a energia contagiante dos bois-bumbás e artistas locais.

O evento, realizado no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, contou com a participação dos bois de Manaus e apresentações especiais de Garantido e Caprichoso, que encantaram o público com seus itens oficiais e performances completas, transformando a festa em um verdadeiro espetáculo folclórico.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou a grandiosidade da festa:

“O ‘Boi Manaus 2025’ superou as expectativas. Foram duas noites de festa, cultura e emoção, com total segurança, estrutura e um público vibrante. É uma celebração que reforça o orgulho de ser manauara e mostra a grandiosidade da nossa cultura popular.”

Entre o público, o sentimento de pertencimento e a animação foram marcantes. Iolanda Silva, que participou das duas noites, comemorou a organização e beleza da festa:

“Foram duas noites inesquecíveis. A energia dos bois e o clima de alegria contagiaram todo mundo. Um evento que reforça a nossa identidade cultural e o amor por Manaus. Parabéns a minha Manaus, com muito boi-bumbá, do jeito que a gente gosta.”

Geração de renda e oportunidade para empreendedores

O “Boi Manaus” também movimentou a economia local. Vendedores e empreendedores aproveitaram a oportunidade para trabalhar durante o evento. Francisco Almeida, vendedor de comidas típicas, comentou:

“A festa foi ótima para a gente que trabalha. Vendi muito nas duas noites e o público estava animado o tempo todo. Foi uma oportunidade incrível.”

Segurança e infraestrutura reforçada

O evento ocorreu de forma tranquila, sem registro de ocorrências graves. O público contou com estacionamento gratuito, ampla infraestrutura e programação que uniu cultura, alegria e tradição.

Encerrando com sucesso mais uma edição, o Boi Manaus 2025 reafirma seu lugar como um dos maiores e mais emocionantes eventos culturais do Norte, celebrando a história, o povo e os bois da capital amazonense.

