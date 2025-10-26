Petrópolis

Vítima de 64 anos foi atingida ao atravessar a Rua Paulo Barbosa; câmera de segurança registrou o momento do atropelamento.

Uma mulher de 64 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres na Rua Paulo Barbosa, uma das vias mais movimentadas do centro de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde da quarta-feira (22).

Uma câmera de segurança de um comércio próximo registrou o momento do incidente. Nas imagens, dois carros aparecem parando para a passagem de pedestres. Após algumas pessoas atravessarem, a vítima, identificada como Iracema Francisca, surge carregando sacolas e inicia a travessia. Nesse instante, um dos veículos arranca e a atinge.

Socorro e investigação

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros socorros, mas Iracema não resistiu e morreu a caminho do hospital.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias do atropelamento

Vídeo:

