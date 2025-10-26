saúde

Influenciadora pede orações e explica nas redes sociais que a bebê, Eloah, teve dificuldade para respirar após o parto

Nasceu, neste domingo (26), Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro. Assim que veio ao mundo, a menina precisou ser levada para a UTI. A influenciadora usou o Instagram para explicar o motivo e pedir orações.

“Acabamos de sair da sala de parto e já estou no meu quarto. Eloah foi pra UTI. Ela está com dificuldade de respirar e o Thiago está lá com ela. Possivelmente, ela vai ficar 12 horas na UTI”, começou, antes de completar:

“Está tudo bem, mas ela está com dificuldade de respirar. Então, queria agradecer a vocês o carinho e pedir pra vocês também orações para que ela fique bem, que o pulmãozinho dela volte a respirar para que ela consiga, o mais rápido possível, sair de lá com saúde e com força pra respirar sozinha. Porque agora ela está precisando dessa força extra pra respirar sozinha”, afirmou.

A influenciadora também publicou uma foto da bebê no berçário.

Parto antecipado

Após anunciar que a terceira filha nasceria no início de novembro, Maíra Cardi voltou às redes sociais, no sábado (25/10), para contar que a bebê chegaria antes da data marcada. Essa é a primeira filha dela com o empresário Thiago Nigro.

Nos stories do Instagram, Maíra atualizou seu quadro: “Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui…”, relatou.

Mudança de data e preocupação com Sophia

Grávida de Eloah, Maíra havia decidido adiar em um ou dois dias a cesariana. A menina estava prevista para nascer em 5 de novembro, mas a influenciadora explicou no TikTok que a mudança de data visava preservar a saúde mental de Sophia, sua segunda filha.

“Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloáh, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente, tem que ser data marcada por tudo o que já falei pra vocês. Então, a gente precisa entender se está tudo bem ou se vai esperar”, contou.

Pedido da escola influenciou decisão

Maíra explicou que o adiamento foi pedido pela escola da filha mais velha:

“E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloáh ia nascer”, revelou.

Ainda no vídeo, Maíra completou: “Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã. Como é cesárea, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade”.

Leia mais: Ação social registra mais de 15 mil atendimentos na Zona Norte de Manaus