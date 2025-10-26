Brasileirão

Glorioso saiu na frente duas vezes, mas viu o Peixe reagir e garantir o 2 a 2 pela 30ª rodada do Brasileirão

O Botafogo ficou duas vezes à frente no placar, mas não sustentou a vantagem e empatou por 2 a 2 com o Santos, neste domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre os dois alvinegros, realizado no Estádio Nilton Santos.

Com o resultado, o Glorioso chegou a 47 pontos e segue em 6º lugar, última posição dentro da zona de classificação à Copa Libertadores da América (G-6). O Peixe, com 32 pontos, permanece em 16º lugar, uma posição acima do Z-4, que reúne as quatro piores campanhas da competição. O Alvinegro Praiano tem um ponto a mais que o Vitória, 17º colocado.

O Botafogo precisou de apenas 22 segundos para abrir o placar. Após um desarme do volante Danilo na defesa, Jeffinho avançou pela esquerda e lançou o atacante Joaquín Correa, que recebeu às costas do zagueiro Adonis Frías e finalizou na saída do goleiro Gabriel Brazão. O gol se tornou o mais rápido do Brasileirão, superando o marcado pelo Atlético-MG diante do Ceará, no sábado (25).

O Santos empatou aos 25 minutos, em cruzamento de Igor Vinícius pela direita. O lateral Souza, na pequena área, antecipou-se ao volante Newton e completou para o gol. O Glorioso voltou à frente aos 38 minutos, com uma bela jogada pela esquerda: Correa tabelou com Jeffinho e acertou o ângulo de Brazão, marcando o segundo.

Santos empata de pênalti e segura a pressão final

Na volta do intervalo, o Botafogo manteve a pressão, mas parou em boas defesas de Brazão. Aos 22 minutos, o Santos empatou novamente: Souza foi derrubado pelo lateral Vitinho dentro da área. O atacante Álvaro Barreal cobrou o pênalti com precisão e deixou tudo igual.

O confronto seguiu equilibrado e movimentado até o apito final, mas o 2 a 2 persistiu no placar, mantendo o Botafogo no G-6 e o Santos fora da zona de rebaixamento.

Grêmio vence o Juventude e sobe na tabela

Em outro jogo deste domingo à tarde, o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O atacante Carlos Vinícius marcou os três gols do Tricolor, enquanto o lateral Igor Formiga descontou para o Alviverde.

Com o triunfo, o Imortal chegou a 39 pontos, subindo para o 11º lugar. Já o Juventude, com 26 pontos, ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, a seis pontos do Santos.

Leia mais: Provas do SIS da reúnem 48 mil candidatos em todo o Amazonas