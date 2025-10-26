UEA

Seleção foi aplicada em 167 locais na capital e no interior, com abstenção de 12,28%. Gabarito será divulgado no dia 29 de outubro

Neste domingo (26/10), escolas de todo o estado receberam candidatos para a aplicação das provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O processo de seleção contou com mais de 48 mil inscritos, e foi realizado, simultaneamente, em Manaus e nos 61 municípios do interior, marcando um dia de expectativa entre os estudantes em busca de uma vaga no ensino superior público e de qualidade.

O exame ocorreu em 167 locais, sendo 76 escolas na capital e 91 no interior, com candidatos das Etapas de Acompanhamento I, II e III. Ao todo, o SIS oferta 2.254 vagas, distribuídas entre 1.179 para Manaus e 1.075 para o interior, reafirmando o compromisso da UEA com o acesso à educação superior em todas as regiões do estado.

Os portões foram abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus). As provas começaram às 13h e terminaram às 18h. Já o Vestibular 2025 (acesso 2026) será aplicado nesta segunda-feira (27/10) e terça-feira (28/10). A organização reforçou a importância da chegada antecipada dos candidatos para evitar imprevistos.

UEA expande cursos e reforça presença no interior

De acordo com o pró-reitor de Interiorização da UEA, Valber Martins, que representou o reitor André Zogahib na abertura do SIS, a aplicação simultânea das provas em todo o estado reforça o compromisso da instituição com o ensino de qualidade.

“Esse ano, temos uma novidade que é o curso de Bacharelado de Inteligência Artificial, ofertado para dois municípios do interior: Itacoatiara e Parintins, cada um contemplado com 30 vagas, o que demonstra, mais uma vez, que a UEA anda em consonância com a realidade educacional nos dias de hoje, sempre atenta para as novidades, especialmente também na área de tecnologia”, destacou.

O diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC), Jonas Oliveira, ressaltou o trabalho logístico e o empenho das equipes envolvidas.

“Estamos aplicando a prova em todos os municípios, inclusive em algumas comunidades indígenas que estão um pouco mais distantes, como Belém do Solimões, em Tabatinga. Estamos falando de uma logística que é aérea, terrestre e fluvial. Uma logística complexa, com todo um sistema de segurança identificado o tempo todo via GPS, qualquer movimento, abertura ou ruptura são identificados na mesma hora e informado para gente”, disse.

Histórias de determinação e apoio familiar

Estudante do 2º ano do ensino médio, Thaís Gabrielly, de 17 anos, chegou cedo para realizar as provas do SIS, Etapa II, na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA). Determinada, ela sonha com uma vaga no curso de Enfermagem.

“Estou tranquila em relação à prova, acho que vai dar certo. Quero fazer Enfermagem nesse campo, aqui, de Ciências da Saúde. Já pensei em vários cursos durante a minha vida, já tive várias opções. Já pensei em Direito, já pensei em História, já pensei em Licenciatura. Mas acabei escolhendo a Enfermagem. Eu me apaixonei pela profissão”, comentou a estudante.

Thaís destacou que o Pré-Vest da UEA, curso on-line e gratuito, foi essencial em sua preparação.

“Eu me organizava e assistia aos vídeos pelo perfil do Pré-Vest. Estudei todos os conteúdos por lá e os organizava. O Pré-Vest me ajudou muito”, afirmou.

A mãe da candidata, a professora de educação infantil Tatiana Souza, acompanhou a filha no dia da prova e reforçou a importância da presença dos pais no processo.

“Para mim e para o pai dela é muito satisfatório, porque a gente sempre a incentivou a estudar e estar evoluindo nos estudos. Sou professora de educação infantil, meu esposo é motorista, e sempre pegamos nessa tecla com ela sobre os estudos para ter um futuro promissor e um futuro bom para ela”, declarou.

Abstenção e divulgação dos resultados

Durante a realização das provas do SIS, a UEA registrou 5.983 abstenções, o que representa 12,28% do total de inscritos.

O gabarito oficial será divulgado na quarta-feira (29/10), a partir das 20h. Já o resultado final do Vestibular e do SIS será publicado no dia 5 de dezembro de 2025, junto ao Edital de Matrícula.

