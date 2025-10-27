Busca

Ana Sofia Vieira Pinto sumiu no domingo (26) no bairro Nova Cidade, zona norte da capital.

Uma menina de 11 anos, identificada como Ana Sofia Vieira Pinto, está desaparecida desde o domingo (26/10), no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou a imagem da criança e pede apoio da população para localizar seu paradeiro.

Investigação e orientações da Polícia Civil

De acordo com a PC-AM, os familiares informaram que Ana Sofia foi vista pela última vez nas proximidades da residência onde mora. Desde então, não houve mais contato.

O órgão reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa. O boletim pode ser feito em qualquer delegacia, bastando levar documentos pessoais e informações sobre o último local onde a vítima foi vista, suas características físicas e uma foto recente.

Como ajudar

A população pode colaborar com informações que auxiliem nas buscas por Ana Sofia.

Os contatos disponíveis são:

📞 (92) 99962-2441 (Depca)

📞 197 ou (92) 3667-7575 (Polícia Civil)

📞 181 (Secretaria de Segurança Pública – SSP-AM)

As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

