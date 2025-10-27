Uma menina de 11 anos, identificada como Ana Sofia Vieira Pinto, está desaparecida desde o domingo (26/10), no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou a imagem da criança e pede apoio da população para localizar seu paradeiro.
Investigação e orientações da Polícia Civil
De acordo com a PC-AM, os familiares informaram que Ana Sofia foi vista pela última vez nas proximidades da residência onde mora. Desde então, não houve mais contato.
O órgão reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa. O boletim pode ser feito em qualquer delegacia, bastando levar documentos pessoais e informações sobre o último local onde a vítima foi vista, suas características físicas e uma foto recente.
Como ajudar
A população pode colaborar com informações que auxiliem nas buscas por Ana Sofia.
Os contatos disponíveis são:
📞 (92) 99962-2441 (Depca)
📞 197 ou (92) 3667-7575 (Polícia Civil)
📞 181 (Secretaria de Segurança Pública – SSP-AM)
As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
