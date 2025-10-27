Avanços

Participação do Governo do Estado na 2ª C-PLPEX fortalece parcerias, abre portas para novos negócios e premia empresa amazonense Hilary Gin.

Com resultados expressivos e perspectivas promissoras, o Governo do Amazonas encerrou sua participação na 2ª Exposição Econômica e Comercial China-Países de Língua Portuguesa (2ª C-PLPEX), realizada entre os dias 22 e 25 de outubro de 2025, em Macau, na China. A presença do estado no evento internacional, organizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) em parceria com o Escritório de Representação do Governo do Amazonas em São Paulo (ERGSP), resultou em novas conexões comerciais, acordos institucionais, oportunidades de exportação e até um prêmio internacional conquistado pela empresa amazonense Hilary Gin.

Durante a missão, o assessor do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior da Sedecti, Guilherme Vilagelim, destacou os avanços alcançados em parcerias e articulações estratégicas com o mercado asiático.

“Firmamos uma parceria com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), onde nossas amostras de produtos ficarão expostas. O Consulado-Geral do Brasil nos incluiu na lista de contatos de divulgação de eventos e vai nos conectar a compradores de frutas e outros produtos da bioeconomia de Macau e Hong Kong”, contou.

Segundo ele, também foi aberto diálogo com empresas que atuam na rede de cassinos e hotelaria local, e já há duas agendas confirmadas para 2026: uma com uma fabricante de drones e outra com uma empresa de módulos residenciais tecnológicos.

A comitiva amazonense também participou de visitas institucionais ao IPIM, representado por Paulo Madeira, e à Câmara de Comércio China-Brasil, ampliando o diálogo entre o Amazonas e instituições que fomentam negócios entre os países de língua portuguesa e o mercado chinês.

Reconhecimento internacional

O secretário-chefe do ERGSP, Alfredo Lins, avaliou a participação como um marco na estratégia de internacionalização da economia amazonense.

“O Governo do Amazonas encabeça uma iniciativa desse tipo, objetivando dar visibilidade internacional aos empreendedores amazonenses. Essa ação evidencia a importância de divulgar a nossa bioeconomia pelo mundo afora, construindo pontes, encurtando distâncias e impulsionando o mercado local voltado à inovação”, afirmou.

De acordo com ele, a participação do Amazonas também garantiu apoio institucional do Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong, que se colocou à disposição para ampliar as possibilidades de inserção do Amazonas no mercado asiático. O secretário adiantou ainda que o governo iniciou o planejamento para 2026, com a intenção de firmar um protocolo de intenções com o IPIM, o que demonstra reais possibilidades de abertura de comércio entre o Amazonas e a China.

Prêmio internacional

A empresa amazonense Hilary Gin, que produz destilados artesanais inspirados na biodiversidade amazônica, foi premiada na C-PLPEX 2025, na categoria “Aroma e Lenda”, durante o jantar de gala realizado no The Venetian Macao, no dia 22 de outubro.

A diretora da empresa, Raquel Omena, relatou surpresa e emoção com o reconhecimento internacional. “A Hilary é uma empresa que chegou ao mercado há dois anos e meio, e foi apenas em 2025 que começamos a olhar para o mercado internacional de forma estratégica. A C-PLPEX foi a primeira feira que participamos, e já trazer um prêmio para casa é inexplicável. Parece uma resposta de que estamos indo na direção certa”, disse Raquel.

O destaque da Hilary Gin destaca o potencial das marcas amazonenses no cenário global, especialmente nos segmentos de bioeconomia, inovação e sustentabilidade.

Além da Hilary Gin, a comitiva contou com a participação das empresas: Neo Power, especializada em energia renovável e instalação de eletropostos; e Amazônia Smart Food, especializada em tecnologia de alimentos.

