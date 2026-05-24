Mercado de trabalho

Candidatos devem comparecer às unidades dos Sines com os documentos exigidos

Para esta segunda-feira (25), a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas oferecem mais de mil vagas de emprego. Desse total, 716 são ofertadas pelo Sine Manaus e 301são do Sine Amazonas.

Para participar da pré–seleção do Sine Manaus e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer, das 8h às 14h, a um dos postos: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Já para as oportunidades do Sine Amazonas, é necessário comparecer na sede localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Vagas do Sine Manaus

30 vagas – Ajudante de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade de horário, disponibilidade para trabalho braçal, residir nos bairros: Tancredo Neves, Coroado, Zumbi, São José Operário, Mauazinho, Distrito Industrial II, Gilberto Mestrinho ou Cidade Nova e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 25/5/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 25/5/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar ingredientes e massas, operar equipamentos de produção (como misturadores e fornos), moldar e assar produtos, embalar os itens acabados e realizar a limpeza e organização do ambiente de trabalho e dos equipamentos.

Disponível até 25/5/2026 ou encerramento da vaga

Vagas do Sine Amazonas

10 vagas: Assistente Administrativo

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Recursos Humanos (a partir do 3º período).

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de informática avançada e na área administrativa.

Disponibilidade de horário.

5 vagas: Motorista de caminhão

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Realizar transporte de carga e suporte a equipe.

Desejável cursos de primeiros socorros, atendimento ao cliente, direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

(*) Com informações das assessorias

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