Provas são aplicadas em 136 locais, em Manaus e no interior, com 1.559 vagas disponíveis.

Com expectativa e emoção, mais de 35 mil candidatos iniciaram, nesta segunda-feira (27/10), a disputa por uma vaga no Vestibular 2025 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As provas estão sendo aplicadas em 136 locais distribuídos entre Manaus e os 61 municípios do interior.

Ao todo, o processo seletivo oferece 1.559 vagas, sendo 818 destinadas à capital e 741 ao interior do estado. Nesta segunda, os participantes responderam às questões de Conhecimentos Gerais. As provas de Conhecimentos Específicos e Redação acontecem nesta terça-feira (28/10), encerrando a etapa de avaliação.

Provas são aplicadas em todo o estado com estrutura descentralizada

A aplicação do Vestibular demonstra o alcance da UEA em todo o Amazonas. Em Manaus, as provas ocorrem em 48 escolas, enquanto no interior são 88 unidades distribuídas entre os 61 municípios.

A operação mobiliza servidores, coordenadores e aplicadores para garantir segurança, transparência e logística adequada em todas as regiões.

Segundo o reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib, o exame representa um momento de esperança para os estudantes amazonenses.

“A UEA tem um compromisso social de garantir acesso à população carente, tradicional e indígena. Queremos ser, de fato, uma universidade inclusiva e transformadora”, destacou.

O diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC), Jonas Oliveira, reforçou que a logística do Vestibular exige grande esforço para alcançar os 62 municípios.

“Usamos transporte aéreo, terrestre e fluvial para que o exame chegue a todos os lugares. São mais de 2 mil colaboradores atuando em um trabalho minucioso e recompensante”, afirmou.

Expectativas e sonhos dos candidatos

Entre os milhares de candidatos, a estudante Maria Eduarda Portugal, finalista do ensino médio, sonha em conquistar uma vaga no curso de Medicina.

“Estudei muito e espero conseguir um bom resultado. O curso gratuito Pré-Vest da UEA foi essencial na minha preparação”, contou.

O apoio familiar também tem papel importante nesse momento. O pai da candidata, Arley Portugal, acompanhou a filha durante as provas e destacou o orgulho pela dedicação dela.

“Minha expectativa é grande. Sempre estive ao lado dela em todas as etapas dessa jornada”, disse.

Abstenção e divulgação do resultado

Durante o primeiro dia de provas, a UEA registrou 11.299 abstenções, o que representa 31,82% do total de inscritos.

O resultado final do Vestibular UEA 2025 será divulgado no dia 5 de dezembro, juntamente com o edital de matrícula. A universidade orienta os candidatos a acompanharem as atualizações oficiais no site www.uea.edu.br.

