Ataque brutal

Moradores registraram o momento em que tentaram desenrolar a cobra do corpo da vítima na região de Loreto.

Um indígena morreu após ser atacado por uma sucuri gigante na província de Loreto, região de floresta amazônica na fronteira com o Peru. O ataque ocorreu na noite de segunda-feira (20) e deixou a comunidade local em choque.

Segundo o jornal Diario La Prensa, a vítima — que não teve o nome divulgado — estava em uma área de mata próxima ao assentamento quando foi surpreendida pela cobra. A sucuri se enrolou em volta do corpo do homem e o matou por asfixia.

Moradores tentaram salvar a vítima, mas o ataque foi rápido e fatal. A força do animal causou danos irreversíveis antes da chegada do socorro.

Imagens que circulam entre os integrantes da comunidade mostram o momento em que moradores tentam desenrolar a cobra do corpo da vítima. O tamanho da sucuri impressiona.

A sucuri (Eunectes murinus) é uma das maiores serpentes do mundo. Apesar de não ter veneno, ela mata por constrição — apertando a presa até sufocá-la. Ataques a humanos são raros, mas podem ocorrer em áreas de floresta onde comunidades vivem próximas da fauna silvestre.

