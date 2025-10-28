Prisão

Cidadão peruano envolvido em tráfico e homicídio é transferido para Manaus pela PF.

A Polícia Federal realizou, na última sexta-feira (24/10), a extradição para o Brasil de um cidadão peruano condenado pelo envolvimento na morte dos policiais federais Mauro Lobo e Leonardo Matsunaga, ocorrida em 17 de novembro de 2010, após confronto armado na calha do Rio Solimões, região oeste do Amazonas.

Envolvimento em crime organizado

O extraditado é apontado como integrante de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Ele foi recebido por equipe da Polícia Federal na cidade de Lima, no Peru, e entregue ao Centro de Detenção Provisória de Manaus II, onde permanece à disposição da 4ª Vara Federal do Amazonas.

Compromisso com a Justiça

A ação reafirma o compromisso da Polícia Federal com o combate ao crime organizado transnacional e com o fortalecimento da cooperação policial internacional em prol da Justiça.

Leia mais:

Vídeo revela prisão no Japão de jovem desaparecida em Manaus