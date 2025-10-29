A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Ambiente Digital, divulgou nesta quarta-feira (29) a lista das 80 mulheres selecionadas para participar do curso “Outubro Rosa: Estratégias de Vendas para Mulheres utilizando o ChatGPT”. O treinamento será realizado nesta sexta-feira (31), das 9h às 12h, no Casarão de Inovação Cassina, na rua Bernardo Ramos, nº 295, Centro.
A capacitação visa fortalecer o empreendedorismo feminino e a inclusão digital, incentivando o uso de ferramentas de inteligência artificial como aliadas na comunicação e nas vendas. De acordo com o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, a iniciativa busca fortalecer o protagonismo feminino e incentivar o uso de novas tecnologias como ferramenta de crescimento profissional.
“O curso une dois pilares fundamentais das nossas políticas públicas: o empoderamento das mulheres e o incentivo à inovação. Queremos que cada participante saia dessa experiência com mais confiança, conhecimento e autonomia para usar a tecnologia a favor dos seus negócios e sonhos”, destacou Alonso.
As participantes selecionadas devem comparecer ao local na data e horário informados, munidas de documento oficial com foto. Quem não comparecer no primeiro dia de aula será automaticamente substituída por uma candidata da lista de espera.
