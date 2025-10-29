Proteção

Campanha visa imunizar 282 mil animais e oferece vacinação em clínicas e centros de convivência.

A campanha de vacinação antirrábica em Manaus ganha reforço com 18 clínicas veterinárias distribuídas por todas as zonas da cidade, facilitando a imunização de cães e gatos. Os pontos fixos complementam as visitas casa a casa realizadas de segunda-feira a sábado, oferecendo mais comodidade aos tutores que não estão em casa durante as visitas dos vacinadores.

Iniciada em 1º de outubro, a mobilização deste ano tem a meta de proteger mais de 282 mil animais, sendo 202.400 cães e 80 mil gatos. A raiva é uma zoonose letal, e vacinar os animais é a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para prevenir a doença em humanos. “O imunizante, que é obrigatório, é ofertado anualmente pelo SUS para cães e gatos com idade a partir de três meses e saudáveis”, afirma o gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), veterinário Rodrigo Araújo.

As clínicas veterinárias têm horários diferenciados, por isso o CCZ recomenda que os tutores verifiquem as informações no site da Semsa (manaus.am.gov.br/semsa). Além das clínicas, a vacina é oferecida nos centros de convivência Padre Pedro Vignolia, Rua Tupinambá, nº 119, Cidade Nova 2, zona Norte, e Prefeito José Fernandes, Rua Barreirinha, s/n, São José, zona Leste, de segunda a sábado, das 8h às 12h. O CCZ, localizado na Avenida Brasil, s/n, Compensa, zona Oeste, aplica a vacina de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h.

“É importante reforçar que não é necessário apresentar qualquer documento para vacinar o animal. Pedimos apenas que o tutor ajude a conter o animal para que a vacina seja aplicada de forma segura”, orienta Rodrigo.

A primeira fase da campanha ocorreu entre abril e junho na zona rural, alcançando comunidades fluviais e terrestres. Na ocasião, 6.775 animais foram vacinados, sendo 5.225 cães e 1.550 gatos.

Além da vacinação, os vacinadores da Prefeitura receberam treinamento para identificar casos de esporotricose em animais domésticos e de rua. Se uma ferida suspeita for detectada, os tutores recebem orientação sobre cuidados básicos e são aconselhados a levar o animal ao CCZ. A micose subcutânea, causada por fungos do gênero Sporothrix, pode afetar tanto animais quanto humanos, e a atuação dos vacinadores fortalece as ações de prevenção e controle de zoonoses em Manaus.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com o CCZ Manaus pelos números de WhatsApp: (92) 98842-8359 e (92) 98842-8484.

