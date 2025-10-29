Obras

Unidades estão em fase final e serão entregues até o fim de novembro, diz prefeito.

O prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou a manhã desta quarta-feira (29) realizando visitas técnicas a obras de escolas públicas municipais. O roteiro incluiu unidades de ensino nas zonas Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul, sendo as escolas Percília do Nascimento, no bairro Compensa; Nossa Senhora da Paz e Rodolfo Valle, no bairro da Paz; e a Valdir Garcia, no bairro São Geraldo, que funciona em tempo integral.

As visitas fazem parte do eixo Educação do Plano de Governo, que tem entre as prioridades ampliar a rede de ensino, modernizar as estruturas físicas e garantir a qualidade da aprendizagem. Segundo o prefeito, os trabalhos estão em ritmo acelerado para que os estudantes recebam os novos ambientes já no próximo mês.

“Nós fizemos, na manhã de hoje, quatro visitas em zonas diferentes da cidade, em escolas que já estão na fase final de acabamento. Eu vou entregar em 15, 20, 30 dias, até o final do mês de novembro, todas as quatro escolas estarão totalmente reformadas, ampliadas e com ambientes melhorados”, destacou David Almeida.

O prefeito reforçou ainda que o calendário escolar não foi prejudicado durante as obras. “Os alunos continuam estudando. A gente trabalha à noite, trabalha no final de semana, para dar a eles a melhor condição possível, entregando mais estruturas reformadas e garantindo a continuidade da boa educação que nós estamos fazendo em Manaus”, completou.

Até o momento, a Prefeitura de Manaus já contabiliza a entrega de 367 unidades educacionais, entre creches, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas reformadas, construídas e ampliadas. Esse marco reforça o compromisso da gestão no eixo Educação, ampliando a rede municipal de ensino e garantindo mais qualidade para os estudantes e profissionais em todas as zonas da cidade.

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, acompanhou as visitas e ressaltou o impacto positivo para professores e alunos. “O prefeito tem avançado em todas as frentes: pedagógica, financeira e também de infraestrutura. Isso aqui é qualidade de vida no trabalho para os nossos servidores e ambientes melhorados para os nossos estudantes. Manaus saiu da 13ª colocação para o 5º lugar do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e estamos convictos de que vamos alcançar a maior nota da nossa história, quem sabe até um top 3 nacional”, afirmou.

As obras fazem parte da estratégia de expansão e fortalecimento da rede municipal de ensino, que já alcançou resultados expressivos no cenário nacional e segue investindo em ambientes modernos, inclusivos e de excelência para estudantes e profissionais da educação.

Leia mais:

David Almeida e Renato Junior vistoriam obras de asfaltamento na comunidade dos Nobres