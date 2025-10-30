O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 45 vagas abertas em Manaus e região, distribuídas entre oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz.
As vagas são presenciais e voltadas para diferentes níveis de escolaridade, com bolsas e salários que variam de R$ 600 a R$ 1.518, além de auxílio-transporte e benefícios.
🎓 Vagas de Estágio — 34 oportunidades
São 34 vagas presenciais, sendo:
- Ensino Superior: 32 vagas
- Nível Técnico: 1 vaga
- Ensino Médio: 1 vaga
💰 Bolsas: de R$ 600 a R$ 1.518, mais auxílio-transporte.
Cursos com vagas disponíveis:
- Administração (10)
- Contabilidade (8)
- Marketing (3)
- Informática ou áreas afins (2)
- Engenharia Civil (1)
- Arquitetura e Urbanismo (1)
- Design Gráfico (1)
- Farmácia (1)
- Odontologia (1)
- Recursos Humanos (1)
- Tecnologia em Processos Químicos (1)
- Educação Física (1)
- Técnico em Segurança do Trabalho (1)
- Ensino Médio (1)
👷♀️ Vagas de Emprego — 9 oportunidades
As oportunidades são presenciais e contam com salário de R$ 1.518, mais auxílio-transporte e benefícios.
Cargos disponíveis:
- Auxiliar Administrativo (1)
- Assistente Administrativo (1)
- Costureira (2)
- Auxiliar de Produção em Serigrafia (1)
- Consultor de Vendas (2)
- Auxiliar de Manutenção (1)
- Auxiliar de Manutenção Elétrica (1)
🧾 Vagas para Jovem Aprendiz — 2 oportunidades
- Área: Administrativo
- Remuneração: salário-mínimo proporcional às horas trabalhadas + auxílio-transporte
🖥️ Como se candidatar
Os interessados devem se cadastrar no site oficial do IEL Amazonas:
👉 www.iel-am.org.br ou carreiras.iel.org.br/AM
Importante:
- O IEL não recebe currículos por e-mail nem presencialmente.
- A participação ocorre somente via sistema online.
- As vagas ficam disponíveis até atingir o número máximo de candidatos encaminhados.
Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais oficiais do IEL (Facebook e Instagram).
