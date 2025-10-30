O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 45 vagas abertas em Manaus e região, distribuídas entre oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz.

As vagas são presenciais e voltadas para diferentes níveis de escolaridade, com bolsas e salários que variam de R$ 600 a R$ 1.518, além de auxílio-transporte e benefícios.

🎓 Vagas de Estágio — 34 oportunidades

São 34 vagas presenciais, sendo:

  • Ensino Superior: 32 vagas
  • Nível Técnico: 1 vaga
  • Ensino Médio: 1 vaga

💰 Bolsas: de R$ 600 a R$ 1.518, mais auxílio-transporte.

Cursos com vagas disponíveis:

  • Administração (10)
  • Contabilidade (8)
  • Marketing (3)
  • Informática ou áreas afins (2)
  • Engenharia Civil (1)
  • Arquitetura e Urbanismo (1)
  • Design Gráfico (1)
  • Farmácia (1)
  • Odontologia (1)
  • Recursos Humanos (1)
  • Tecnologia em Processos Químicos (1)
  • Educação Física (1)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (1)
  • Ensino Médio (1)

👷‍♀️ Vagas de Emprego — 9 oportunidades

As oportunidades são presenciais e contam com salário de R$ 1.518, mais auxílio-transporte e benefícios.

Cargos disponíveis:

  • Auxiliar Administrativo (1)
  • Assistente Administrativo (1)
  • Costureira (2)
  • Auxiliar de Produção em Serigrafia (1)
  • Consultor de Vendas (2)
  • Auxiliar de Manutenção (1)
  • Auxiliar de Manutenção Elétrica (1)

🧾 Vagas para Jovem Aprendiz — 2 oportunidades

  • Área: Administrativo
  • Remuneração: salário-mínimo proporcional às horas trabalhadas + auxílio-transporte

🖥️ Como se candidatar

Os interessados devem se cadastrar no site oficial do IEL Amazonas:
👉 www.iel-am.org.br ou carreiras.iel.org.br/AM

Importante:

  • O IEL não recebe currículos por e-mail nem presencialmente.
  • A participação ocorre somente via sistema online.
  • As vagas ficam disponíveis até atingir o número máximo de candidatos encaminhados.

Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais oficiais do IEL (Facebook e Instagram).

Leia mais

IEL Amazonas oferece 95 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz