Estudantes e trabalhadores podem se candidatar a oportunidades com remuneração de até R$ 1.518 e auxílio-transporte.

Publicado em 30 de outubro de 2025

Por EM TEMPO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 45 vagas abertas em Manaus e região, distribuídas entre oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz.

As vagas são presenciais e voltadas para diferentes níveis de escolaridade, com bolsas e salários que variam de R$ 600 a R$ 1.518, além de auxílio-transporte e benefícios.

🎓 Vagas de Estágio — 34 oportunidades

São 34 vagas presenciais, sendo:

Ensino Superior: 32 vagas

32 vagas Nível Técnico: 1 vaga

1 vaga Ensino Médio: 1 vaga

💰 Bolsas: de R$ 600 a R$ 1.518, mais auxílio-transporte.

Cursos com vagas disponíveis:

Administração (10)

Contabilidade (8)

Marketing (3)

Informática ou áreas afins (2)

Engenharia Civil (1)

Arquitetura e Urbanismo (1)

Design Gráfico (1)

Farmácia (1)

Odontologia (1)

Recursos Humanos (1)

Tecnologia em Processos Químicos (1)

Educação Física (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Ensino Médio (1)

👷‍♀️ Vagas de Emprego — 9 oportunidades

As oportunidades são presenciais e contam com salário de R$ 1.518, mais auxílio-transporte e benefícios.

Cargos disponíveis:

Auxiliar Administrativo (1)

Assistente Administrativo (1)

Costureira (2)

Auxiliar de Produção em Serigrafia (1)

Consultor de Vendas (2)

Auxiliar de Manutenção (1)

Auxiliar de Manutenção Elétrica (1)

🧾 Vagas para Jovem Aprendiz — 2 oportunidades

Área: Administrativo

Administrativo Remuneração: salário-mínimo proporcional às horas trabalhadas + auxílio-transporte

🖥️ Como se candidatar

Os interessados devem se cadastrar no site oficial do IEL Amazonas:

👉 www.iel-am.org.br ou carreiras.iel.org.br/AM

Importante:

O IEL não recebe currículos por e-mail nem presencialmente .

. A participação ocorre somente via sistema online .

. As vagas ficam disponíveis até atingir o número máximo de candidatos encaminhados.

Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais oficiais do IEL (Facebook e Instagram).

