O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), realizado pelo BNDES e pelo Ministério das Cidades, definiu projetos para ampliar as redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) em Manaus (AM). Na região metropolitana da capital amazonense, quatro projetos de expansão de BRT totalizam 48 km, com investimento estimado em R$ 2,8 bilhões.
Benefícios em Manaus
A implementação dos BRTs deve reduzir cerca de 90 óbitos em acidentes de trânsito até 2054 e evitar a emissão de 34,6 mil toneladas de CO2 por ano. Além disso, o custo operacional por viagem será reduzido em 8%, devido à maior eficiência do transporte coletivo de média e alta capacidade.
Os projetos previstos para Manaus incluem:
- BRT Extremo Norte
- BRT Norte/Leste
- BRT Área Central
- BRT Extremo Sul
Segundo Aloizio Mercadante, presidente do BNDES:
“O estudo contribui para a formulação de uma estratégia nacional de mobilidade urbana, de longo prazo e sustentável, melhorando a qualidade de vida com transporte mais eficaz, seguro e menos poluidor.”
O ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou:
“Investir em transporte coletivo limpo é investir nas cidades e nas pessoas, tornando os centros urbanos mais resilientes, com menos poluição e deslocamentos mais rápidos e seguros.”
Impacto nacional do ENMU (H2)
O ENMU definiu 187 projetos de TPC-MAC nas 21 maiores regiões metropolitanas do país, com investimento total estimado em R$ 430 bilhões. O detalhamento inclui:
- Metrôs: R$ 230 bilhões
- Trens: R$ 31 bilhões
- Veículos leves sobre trilhos (VLT): até R$ 105 bilhões
- BRTs: até R$ 80 bilhões
- Corredores exclusivos de ônibus: R$ 3,4 bilhões
A execução depende do modelo de financiamento, com destaque para concessões e parcerias privadas.
Redução de mortes e emissões (H3)
A implementação total do ENMU deve reduzir 8 mil mortes em acidentes de trânsito até 2054 e evitar a emissão de 3,1 milhões de toneladas de CO2 por ano, equivalente a cinco vezes a área do município do Rio de Janeiro.
Outros benefícios incluem:
- Redução do custo da mobilidade urbana em cerca de 10%
- Maior acesso a empregos, escolas, hospitais e áreas de lazer
- Redução do tempo médio de deslocamentos, com impacto econômico estimado em R$ 200 bilhões
As regiões metropolitanas contempladas incluem: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.
