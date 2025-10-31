Projeções

Estudo nacional prevê expansão do transporte coletivo em Manaus e 21 regiões metropolitanas do país.

O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), realizado pelo BNDES e pelo Ministério das Cidades, definiu projetos para ampliar as redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) em Manaus (AM). Na região metropolitana da capital amazonense, quatro projetos de expansão de BRT totalizam 48 km, com investimento estimado em R$ 2,8 bilhões.

Benefícios em Manaus

A implementação dos BRTs deve reduzir cerca de 90 óbitos em acidentes de trânsito até 2054 e evitar a emissão de 34,6 mil toneladas de CO2 por ano. Além disso, o custo operacional por viagem será reduzido em 8%, devido à maior eficiência do transporte coletivo de média e alta capacidade.

Os projetos previstos para Manaus incluem:

BRT Extremo Norte

BRT Norte/Leste

BRT Área Central

BRT Extremo Sul

Segundo Aloizio Mercadante, presidente do BNDES:

“O estudo contribui para a formulação de uma estratégia nacional de mobilidade urbana, de longo prazo e sustentável, melhorando a qualidade de vida com transporte mais eficaz, seguro e menos poluidor.”

O ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou:

“Investir em transporte coletivo limpo é investir nas cidades e nas pessoas, tornando os centros urbanos mais resilientes, com menos poluição e deslocamentos mais rápidos e seguros.”

Impacto nacional do ENMU (H2)

O ENMU definiu 187 projetos de TPC-MAC nas 21 maiores regiões metropolitanas do país, com investimento total estimado em R$ 430 bilhões. O detalhamento inclui:

Metrôs: R$ 230 bilhões

R$ 230 bilhões Trens: R$ 31 bilhões

R$ 31 bilhões Veículos leves sobre trilhos (VLT): até R$ 105 bilhões

até R$ 105 bilhões BRTs: até R$ 80 bilhões

até R$ 80 bilhões Corredores exclusivos de ônibus: R$ 3,4 bilhões

A execução depende do modelo de financiamento, com destaque para concessões e parcerias privadas.

Redução de mortes e emissões (H3)

A implementação total do ENMU deve reduzir 8 mil mortes em acidentes de trânsito até 2054 e evitar a emissão de 3,1 milhões de toneladas de CO2 por ano, equivalente a cinco vezes a área do município do Rio de Janeiro.

Outros benefícios incluem:

Redução do custo da mobilidade urbana em cerca de 10%

Maior acesso a empregos, escolas, hospitais e áreas de lazer

Redução do tempo médio de deslocamentos, com impacto econômico estimado em R$ 200 bilhões

As regiões metropolitanas contempladas incluem: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.

