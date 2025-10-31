Um motociclista identificado apenas como Wellington, de 30 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida João Valério, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta sexta-feira (31).
De acordo com testemunhas, o motorista de um carro cruzava a rua Nova Palma para acessar a João Valério quando colidiu com a motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi arremessado na via pública.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada a um hospital da capital amazonense.
Por conta do acidente, o trânsito na região ficou congestionado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos.
Leia mais:
VÍDEO: Motociclista morre ao ser arremessado contra muro em Manaus