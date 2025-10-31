Estrutura portuária

Durante visita ao município, o senador também foi homenageado com o título de cidadão nhamundaense

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) esteve em Nhamundá (a 302 quilômetros de Manaus) nesta sexta-feira (31), onde anunciou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizará, em dezembro, a licitação para reconstrução e modernização do porto do município, uma das principais demandas da população local.

A visita integrou a agenda parlamentar, que também inclui compromissos em Maués (a 265 quilômetros de Manaus), com a presença do senador Omar Aziz, do deputado federal Silas Câmara, do deputado estadual Saullo Vianna e do prefeito de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), Mateus Assayag.

A obra foi incluída no cronograma federal após articulação do senador Eduardo Braga junto ao Ministério dos Transportes e à diretoria do DNIT, que atenderam ao pleito do parlamentar e da Prefeitura de Nhamundá.

O projeto prevê a reconstrução da estrutura portuária, com a reforma das áreas danificadas após o desabamento de 2021 e a construção de um novo retroporto, além da ampliação e modernização de toda a área de embarque e desembarque, garantindo mais segurança e funcionalidade ao transporte fluvial.

“A diretoria aquaviária do DNIT confirmou que, em dezembro, ocorrerá a licitação da reforma e reconstrução do porto, incluindo a construção do novo retroporto e a modernização de toda a estrutura. Uma conquista importante garantida com o apoio do presidente Lula e do ministro dos Transportes”, destacou Eduardo Braga.

O parlamentar ressaltou que o novo porto será essencial para fortalecer o escoamento da produção local e melhorar a mobilidade de passageiros, consolidando o papel estratégico de Nhamundá na região do Baixo Amazonas.

Título de Cidadão Nhamundaense

Durante cerimônia realizada no ginásio Edney Rocha, o senador foi homenageado com o título de Cidadão Nhamundaense, concedido pela Câmara Municipal e entregue pela prefeita Marina Pandolfo, em reconhecimento à atuação do parlamentar na destinação de recursos e no apoio às melhorias do município.

“Estamos muito honrados em conceder esse título pelo apoio que o senador tem dado a Nhamundá, não só agora, mas há muitos anos. É um título merecido, dado pelo povo do nosso município”, afirmou a prefeita Marina Pandolfo.

Ao longo dos últimos anos, Eduardo Braga já destinou mais de R$ 7 milhões em recursos federais para Nhamundá, voltados à saúde e à infraestrutura, reforçando o compromisso com o avanço do município e o bem-estar da população.

“A melhor forma de agradecer pela homenagem, pelo carinho e pela confiança do povo de Nhamundá é com trabalho. O que podem esperar de mim é dedicação para continuar fazendo mais e melhor pelo município”, concluiu o senador.

Leia mais: Eduardo Braga propõe abrir mercado de energia para residências e pequenos comércios