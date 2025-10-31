Ponta Negra

Atração inédita na Ponta Negra integra o “Um Sonho Mágico de Natal 2025” e funcionará por 75 dias com entrada solidária

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou na manhã desta sexta-feira (31), a pista de patinação no gelo instalada na praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. A atração é uma das grandes novidades do “Um Sonho Mágico de Natal 2025”. A entrega oficial do espaço acontece neste sábado, 1º/11, com programação musical e artística aberta ao público.

A vistoria do local ocorreu ao lado da presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Viviana Lira, responsável pela coordenação das ações natalinas em toda a cidade. A pista funcionará diariamente das 17h às 22h, com entrada solidária, mediante a troca de uma lata de leite integral pelo ingresso, disponível a partir das 21h deste sábado, no site www.umsonhomagicodenatal.com.br.

“Estamos ampliando o nosso Sonho Mágico de Natal, que já começou com o acendimento das luzes no mirante Lúcia Almeida e na praça dos Remédios, no Centro. Agora, a Ponta Negra ganha essa pista de patinação coberta, uma atração inédita que vai funcionar por 75 dias, inclusive durante as férias de janeiro”, destacou o prefeito.

Com 10 metros de largura por 20 metros de comprimento, a arena de patinação comporta até 30 pessoas por sessão de 30 minutos e conta com instrutores e monitores para garantir a segurança do público. Crianças a partir de 5 anos poderão participar, e os menores terão à disposição carrinhos conduzidos pelos pais ou monitores.

“É mais uma alegria que estamos proporcionando para a população. Muitas pessoas sonham em patinar no gelo, e agora terão essa experiência aqui mesmo em Manaus, sem precisar viajar. A gente trouxe para Manaus, em parceria com três parceiros privados, e sem dúvida é uma grande atração e novidade que teremos nesse Natal. Além disso, todo o leite arrecadado com as entradas solidárias será destinado às comunidades ribeirinhas a partir de dezembro”, ressaltou David Almeida.

Regras e orientações de segurança

A presidente do FMS, Viviana Lira, orienta que o uso de meias de cano longo é obrigatório durante a patinação.

“Cada pessoa terá um tempo de 30 minutos para andar, ressaltando que 10 minutos desses serão para instrução, para que as pessoas possam aprender e consigam continuar os outros 20 minutos. O site funcionará todos os dias, de segunda a segunda, então teremos vários horários e todas as pessoas vão conseguir participar”, destacou.

A pista de patinação integra o conjunto de atrações do “Um Sonho Mágico de Natal”, que transforma a Ponta Negra em um cenário encantador, com a Vila e o Trenó do Papai Noel, um túnel iluminado e uma árvore natalina gigante de 32 metros instalada ao lado do anfiteatro.

“Manaus vive um Natal inclusivo, que chega aos bairros e comunidades ribeirinhas com a mesma beleza e emoção, como é o caso do presépio flutuante que este ano vai levar a magia e o encantamento das luzes natalinas. Queremos levar esse sentimento de esperança e solidariedade a todos os cantos da cidade”, afirmou o prefeito.

Programação musical e atrações

A programação deste sábado, 1º/11, na zona Oeste, acontece no complexo turístico Ponta Negra e promete encantar o público com uma noite de música e celebração natalina.

As atividades começam às 19h, com o Coral Natalino, seguidas por um show infantil temático de Natal às 20h. O cantor Uendel Pinheiro encerra a noite, às 20h30, animando o público até 22h.

A partir de domingo, 2/11, o público poderá aproveitar espetáculos de luzes, neve artificial e a pista de patinação no gelo, que ficará disponível até 15 de janeiro de 2026, consolidando Manaus como um dos principais destinos natalinos do Brasil.

