Prisão

Polícia Civil cumpre mandado de prisão de estelionatária condenada a 14 anos

Uma mulher de 48 anos foi presa nesta sexta-feira (31) em Manaus por aplicar golpes prometendo a concessão de imóveis de um órgão público de habitação mediante pagamento de propina.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que cumpriu o mandado de prisão em razão de sentença condenatória. A detenção ocorreu na rua Emílio Moreira, bairro Centro, zona sul.

Segundo o delegado Marcelo Martins, a mulher aplicava golpes de estelionato contra diversas vítimas. Ela alegava que os valores seriam repassados a servidores do órgão público, mas ficava com o dinheiro para si.

“Trata-se de uma pessoa com ficha criminal extensa. Sua localização foi monitorada pela equipe de investigação, que conseguiu cumprir o mandado de prisão no Centro de Manaus”, explicou o delegado.

A condenação da suspeita prevê 14 anos de reclusão em regime fechado. Ela está à disposição da Justiça.

Leia mais:

Mulher é presa por abandonar filho de 4 anos