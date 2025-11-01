Reserva Mamirauá

Vendas terão seis toneladas de pescado fresco e seguirão até o fim dos estoques

Hoje (1º), manejadores do município de Fonte Boa (a 680 quilômetros de Manaus), localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, promoverão uma nova edição da “Feira do Pirarucu”. As vendas terão seis toneladas de pescado fresco e seguirão até o fim dos estoques.

O evento ocorre na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus.

Toda a produção é fruto do trabalho da Cooperativa de Manejadores da RDS Mamirauá, que atualmente conta com 20 cooperados dedicados à pesca manejada e sustentável.

“Ao participar da ‘Feira do Pirarucu’, a população contribui para a sustentabilidade da Amazônia e apoia diretamente as famílias dos manejadores, garantindo pescado fresco, de qualidade e com responsabilidade ambiental”, destaca Edvaldo Corrêa, gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira.

Na feira, o público encontrará diferentes cortes e preços por quilo: carcaça (R$ 6/kg), ventrecha (R$ 15/kg), manta (R$ 22/kg) e filé (R$ 32/kg), além da cabeça que será a R$ 10 por unidade.

Os valores arrecadados beneficiarão diretamente 15 famílias das comunidades Porto Novo e Porto Inhuma, além dos próprios cooperados. Mais informações estão disponíveis no Instagram: @fasamazonia.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação de Moradores e Usuários da Reserva Mamirauá Antônio Martins (Amurmam) e pela Cooperativa de Pesca Manejada e de Produtores da Reserva Mamirauá (COOPMAPREM), com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e da Secretaria da Produção Rural (SEPROR), e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com apoio financeiro do Banco Bradesco, que vem incentivando o manejo sustentável do pirarucu no amazonas.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

(*) Com informações da assessoria