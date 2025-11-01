Maués

Homem também foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos, neta da idosa

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), cumpriu, na sexta-feira (31), mandado de prisão preventiva de um homem, de 41 anos, pelos crimes de homicídio e estupro contra uma idosa, de 75 anos, e estupro de vulnerável contra uma criança, de 6 anos. As vítimas são avó e neta, respectivamente.

Segundo o delegado Roab Rocha, o crime foi praticado no dia 25 de outubro deste ano, e as investigações iniciaram no dia seguinte, quando a equipe policial recebeu a informação de que a idosa teria sido encontrada morta no interior de sua residência, localizada na zona rural de Maués.

“No local, foi constatado que a idosa apresentava lesões compatíveis com morte por asfixia, além de sinais de violência sexual. Na ocasião, a neta da vítima também estava na casa”, relatou o delegado.

Conforme o delegado, o homem, inicialmente, era uma testemunha do caso. Ele é morador da comunidade e contou que encontrou a criança pedindo socorro na rua após a morte da sua avó e a levou para sua casa, avisando aos familiares da idosa em seguida sobre a sua morte.

“Com o avançar das diligências, identificamos que a criança também havia sido vítima de violência sexual na mesma ocasião em que a sua avó. Em escuta especializada, a criança revelou que foi abusada sexualmente por dois homens, os mesmos que cometeram os crimes contra a sua avó. Um deles foi identificado como sendo o mesmo que teria prestado socorro à criança”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, juntamente à escuta, foi realizado o exame de conjunção carnal, que comprovou o rompimento de hímen e a presença de sangramento recente, confirmando a ocorrência do abuso sexual.

“Diante dos elementos e da gravidade dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, e na manhã de sexta-feira, foi dado cumprimento ao mandado de prisão”, disse o delegado.

As investigações continuam para identificar e prender o segundo envolvido no crime.

O homem responderá por homicídio, estupro e estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria