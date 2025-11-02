Segurança

Ação policial foi intensificada em todas as zonas de Manaus para combater a criminalidade

Neste fim de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu quatro homens, de idades de 22 a 43 anos, e capturou dois foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto. As ocorrências foram registradas no âmbito da Operação Águia, intensificada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a PMAM, na sexta-feira (31/10).

A Operação Águia tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo e preventivo, com foco na redução dos índices criminais e no aumento da presença policial em áreas estratégicas da capital.

As prisões foram registradas pelas equipes em bairros das zonas oeste e leste da capital amazonense. Dos quatro presos, dois foram presos por tráfico de drogas em ações distintas. Durante as duas abordagens, os policiais militares apreenderam, no total, três tabletes de maconha tipo skunk, 14 cigarros de maconha, quatro porções de entorpecentes de maconha e oxi, cinco trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão.

Outros dois homens foram presos por receptação, após serem flagrados pelas equipes policiais com uma motocicleta, modelo Yamaha e placaQZK-4I20, com restrição de furto.

Na zona sul, as equipes cumpriram dois mandados de prisão em aberto, nos bairros Educandos e Japiim. Os foragidos da Justiça foram capturados durante ações de abordagem realizadas pelas equipes da Operação Águia.

Efetivo e ações

Participam da Operação Águia os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática, Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), Batalhão de Choque, Companhia de Operações Especiais (COE), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) e Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer).

Ao todo, 50 viaturas, 27 motocicletas e 250 policiais militares foram mobilizados a partir do Comando de Policiamento Especializado (CPE). As novas viaturas, entregues pelo Governo do Amazonas, integradas ao Sistema Paredão, estão sendo utilizadas para apoiar as ações. Os veículos têm tecnologia embarcada que faz leitura de placas de veículos, auxiliando a coibir crimes como roubos e furtos.

As novas motocicletas BMW F900cc, entregues pelo governador Wilson Lima, em maio deste ano, estão sendo empregadas pela Rocam para reforçar ainda mais a operação e garantir a agilidade e pronta-resposta nas ações policiais.

(*) Com informações da assessoria