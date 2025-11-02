Garantia

Prédio batizado em homenagem ao pai do ex-jogador, Dondinho, pertence ao espólio do Rei do Futebol, cujo inventário ainda não foi concluído

A Justiça de Santos, no litoral de São Paulo, determinou a penhora dos direitos sobre dois apartamentos pertencentes ao espólio de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, por falta de pagamento de despesas condominiais. Os imóveis ficam no Condomínio Dondinho, localizado na Avenida Almirante Cochrane, no bairro Embaré, e têm cerca de R$ 9 mil em cotas atrasadas, referentes aos meses de abril a junho de 2024.

O prédio, batizado em homenagem ao pai do ex-jogador, Dondinho, pertence ao espólio do Rei do Futebol, cujo inventário ainda não foi concluído. Por esse motivo, a Justiça determinou a penhora apenas dos direitos sobre os imóveis, que agora servem como garantia da dívida. Segundo o processo, não há risco de perda definitiva dos apartamentos.

O primeiro imóvel foi penhorado em maio e o segundo em outubro deste ano. O juiz responsável pelo caso nomeou Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, como depositário dos bens, ficando ele encarregado de conservar os apartamentos enquanto o processo judicial estiver em andamento.

O g1 entrou em contato com a defesa de Edinho, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem.

Essa não é a primeira cobrança judicial envolvendo os imóveis. Em 2023, o condomínio já havia acionado a Justiça para receber R$ 13,8 mil em taxas atrasadas, referentes ao período entre a morte de Pelé, em dezembro de 2022, e abril de 2023.

A administração do espólio passou por mudanças no ano passado. Em março de 2023, Márcia Aoki, viúva do ex-jogador, abriu mão de ser a inventariante, função que foi assumida por Edinho. A herança de Pelé é estimada em cerca de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões).

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava um câncer de cólon. Segundo boletim médico, ele morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

O corpo do ex-jogador foi velado na Vila Belmiro, em Santos, por 24 horas, e depois levado em cortejo pelas ruas da cidade. O caixão passou em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, que completava 100 anos naquele dia.

O sepultamento ocorreu no Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia restrita a cerca de 120 pessoas, entre familiares e convidados.

(*) Com informações do G1