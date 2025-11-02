Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo, que será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, marca o encontro de times colados na tabela da liga nacional.

O Timão, sob o comando de Dorival Júnior, vem de vitórias em sequência contra Atlético-MG (casa) e Vitória (fora). Nos últimos cinco jogos, a equipe levou a melhor em três, empatou um e perdeu outro.

O Corinthians se encontra na 19ª posição, com 39 pontos, oito a menos em relação ao G-6, e oito a mais em comparação à zona de rebaixamento.

Já o Grêmio, comandado por Mano Menezes, vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na Arena do Tricolor Gaúcho. A equipe se recuperou após ser goleado por 4 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O Imortal também tem 39 pontos, na 11ª colocação, mas fica atrás do Corinthians pelo critério do saldo de gols. O Timão soma -3, enquanto o Grêmio tem -5.

Como chega o Corinthians

O Corinthians acumula alguns problemas para enfrentar o Grêmio.

Apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no último sábado (25), o Alvinegro recebeu notícias negativas ao longo do duelo. Os volantes Raniele, José Martínez e Breno Bidon, considerados titulares, estão suspensos e, portanto, não poderão ser relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o confronto com o Imortal.

Além dos citados, a dupla André Luiz (lesão no ligamento do tornozelo direito) e Vitinho (lesão no menisco medial do joelho direito) não estará disponível para a partida em Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo.

Por outro lado, a equipe terá os retornos certos do lateral-direito Matheuzinho e do volante Maycon. A dupla, por acúmulo de cartões amarelos, cumpriu suspensão diante do Vitória.

O goleiro Hugo Souza também fica à disposição de Dorival Júnior após se recuperar de uma luxação no ombro sofrida na partida contra o Atlético-MG.

Como chega o Grêmio

O técnico deve repetir a mesma escalação que venceu do Juventude na rodada anterior. Na lateral direita, João Lucas foi o titular do Tricolor diante do Papo. O jogador pode seguir nos 11 iniciais, mas Gustavo Martins é alternativa.

A zaga deve continuar sendo composta por Noriega e Kannemann. O peruano ainda é opção para a abertura do meio-campo, mas Dodi desponta para continuar na vaga antes ocupada por Cuéllar.

Mais à frente, Amuzu e Alysson Edward estão cotados para serem escalados nas pontas. Pavón e Aravena são opções.

Mano Menezes finalmente poderá, após quatro meses, repetir a escalação do Grêmio em dois jogos consecutivos. A última vez que o comandante tricolor conseguiu realizar este movimento foi justamente contra Juventude e Corinthians, entre o fim de maio e o início de junho, pelo 1º turno do Brasileirão. Os dois compromissos antecederam a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Carrillo e Matheus Bidu; Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Provável escalação do Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson Edward, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 2 de novembro (domingo) de 2025, às 16horas (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

Arbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere

(*) Com informações da CNN Brasil