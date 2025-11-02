O Palmeiras soma 62 pontos no Campeonato Brasileiro. O Alviverde tem 19 vitórias, cinco empates e cinco derrotas até aqui.
Já o Juventude é o penúltimo colocado, em 19º lugar, com 26 pontos. A equipe de Caxias de Sul está a seis pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
O Palmeiras chega com moral para a partida. Além de liderar o Brasileirão, a equipe também conseguiu uma virada histórica sobre a LDU na última quinta-feira (30), garantindo vaga na final da Libertadores.
Onde assistir a Juventude x Palmeiras
TV: Premiere
Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Juventude x Palmeiras
Data: 02/11/2025
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Rodada: 31
(*) Com informações da CNN Brasil