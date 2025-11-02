Liderança

Duelo começa às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras soma 62 pontos no Campeonato Brasileiro. O Alviverde tem 19 vitórias, cinco empates e cinco derrotas até aqui.

Já o Juventude é o penúltimo colocado, em 19º lugar, com 26 pontos. A equipe de Caxias de Sul está a seis pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Palmeiras chega com moral para a partida. Além de liderar o Brasileirão, a equipe também conseguiu uma virada histórica sobre a LDU na última quinta-feira (30), garantindo vaga na final da Libertadores.

Onde assistir a Juventude x Palmeiras

TV: Premiere

Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Juventude x Palmeiras

Data: 02/11/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Rodada: 31

(*) Com informações da CNN Brasil