Série A

Equipes precisam da vitória para continuar vivo na disputa por uma das vagas no torneio continental do ano que vem

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (2), em São Januário, às 20h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, precisando vencer para seguir com chances de jogar a Copa Libertadores do ano que vem.

O Cruzmaltino inicia a rodada na frente dos paulistas por um ponto. O time carioca tem 42 pontos, enquanto o Tricolor paulista está com 41. Ao início da rodada, o Fluminense aparece na 6ª colocação com 47 pontos.

No entanto, com a final da Copa Libertadores deste ano entre Palmeiras e Flamengo, a tendência é que mais uma vaga se abra para a disputa continental. Por isso, a importância dos três pontos na Colina Histórica.

Como chega o Vasco

O técnico Fernando Diniz contará com força máxima para o confronto decisivo em São Januário. Pablo Vegetti que foi o grande destaque da vitória sobre o RB Bragantino deve retornar ao banco de reservas.

Isto porque Rayan está recuperado de dores muscular e treinou a semana toda com o elenco. Sendo assim, ele retoma a posição ao lado de Andrés Gómez.

Como chega o São Paulo

O técnico Hernán Crespo segue com o departamento médico lotado. Para completar, Luciano terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Tapia deve ser o escolhido para fazer dupla de ataque com Lucas.

Na zaga, a dúvida fica por conta de Sabino ou Ferraresi. O venezuelano é outro que retorna de suspensão e pode ir para o jogo. Rafael Toloi também está recuperado e fica como opção.

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Nuno Moreira e Coutinho; Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, Rio de Janeiro

Data e hora: 2 de novembro (domingo) de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Arbitro de vídeo: Wagner Reway (SC)

Transmissão: TV Record, Premiere

(*) Com informações da CNN Brasil