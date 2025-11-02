Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (2), em São Januário, às 20h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, precisando vencer para seguir com chances de jogar a Copa Libertadores do ano que vem.
O Cruzmaltino inicia a rodada na frente dos paulistas por um ponto. O time carioca tem 42 pontos, enquanto o Tricolor paulista está com 41. Ao início da rodada, o Fluminense aparece na 6ª colocação com 47 pontos.
No entanto, com a final da Copa Libertadores deste ano entre Palmeiras e Flamengo, a tendência é que mais uma vaga se abra para a disputa continental. Por isso, a importância dos três pontos na Colina Histórica.
Como chega o Vasco
O técnico Fernando Diniz contará com força máxima para o confronto decisivo em São Januário. Pablo Vegetti que foi o grande destaque da vitória sobre o RB Bragantino deve retornar ao banco de reservas.
Isto porque Rayan está recuperado de dores muscular e treinou a semana toda com o elenco. Sendo assim, ele retoma a posição ao lado de Andrés Gómez.
Como chega o São Paulo
O técnico Hernán Crespo segue com o departamento médico lotado. Para completar, Luciano terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Tapia deve ser o escolhido para fazer dupla de ataque com Lucas.
Na zaga, a dúvida fica por conta de Sabino ou Ferraresi. O venezuelano é outro que retorna de suspensão e pode ir para o jogo. Rafael Toloi também está recuperado e fica como opção.
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Nuno Moreira e Coutinho; Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
São Paulo
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
Jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Data e hora: 2 de novembro (domingo) de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Arbitro de vídeo: Wagner Reway (SC)
Transmissão: TV Record, Premiere
(*) Com informações da CNN Brasil