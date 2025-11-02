Exibições

Público poderá conferir as Mostras Infantil, Nacional e Internacional

O Cine Carmen Miranda e o Cineclube Itinerante Infâncias promovem na próxima quarta-feira (5), durante o dia todo e pela segunda vez, o Dia Internacional da Animação (DIA), que é uma mostra de curtas-metragens de animação com exibições que acontecem em várias cidades de norte a sul do Brasil.

O Cineclube Itinerante Infâncias faz parte de um circuito nacional de exibidores apoiado pela Reunião especializada de autoridades cinematográficas e audiovisuais (Recam). Já o Cine Carmen Miranda possui registro na Agência Nacional do Cinema (Ancine).

As sessões em Manaus do DIA 2025 ocorrerão da seguinte forma: às 09h e 15h para alunos da Escola Estadual de Educação Especial Diofanto Vieira Monteiro. Já o público em geral poderá conferir a programação às 17h, 18h e 19h, com Mostra Infantil, Mostra Nacional e Mostra Internacional, respectivamente. O acesso é gratuito.

A Mostra Oficial é composta por uma hora de curtas brasileiro (Mostra Nacional) e uma hora de curtas estrangeiros (Mostra Internacional). Além da Mostra Oficial, as cidades recebem para compor uma programação paralela – a Mostra Infantil.

O evento

Em 2025 o evento comemora 22 anos! A primeira edição foi em 2004 no SESC Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986 co-dirigido por cerca de 30 animadores. Desde então, as exibições foram alcançando mais cidades em diferentes lugares do país, chegando hoje a mais de 200 cidades de todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

A data foi escolhida porque no dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002 a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, contando com diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. Países como EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros, também celebram a data.

Ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzido no Brasil é a missão do DIA. Dar visibilidade para diretores brasileiros e mostrar a variedade de técnicas e narrativas possíveis nesta arte. Enfim, mudar a ideia de que animação é algo restrito às crianças, porém, ainda assim, fazendo questão de selecionar uma programação infantil com curtas de alta qualidade que é também uma maneira de formar público.

(*) Com informações da assessoria