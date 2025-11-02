Castelão

Galeano e Pedro Raul fizeram os gols da vitória do Vozão neste domingo (2) pelo Brasileiro

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2) em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, os donos da casa saíram na frente aos 37 minutos do primeiro tempo. Sobral levou à linha de fundo e cruzou para Galeano abrir o placar de cabeça.

No segundo tempo, o Fluminense ficou com um a menos aos 14 minutos. Ignácio fez falta em Pedro Raul e, por ser o último homem, levou vermelho direto.

Aos 26 da segunda etapa, Pedro Raul recebeu na entrada da área, limpou a jogada e mandou para o fundo da rede, ampliando o placar para o Ceará com um golaço.

Aos 44 minutos, Pedro Raul chegou a marcar mais uma vez, mas o gol foi anulado por toque no braço de Mugni no momento do cruzamento.

Deu o “troco”

O jogo deste domingo foi o segundo entre as equipes em apenas cinco dias. Na última quarta-feira (29), foi o Fluminense que levou a melhor, vencendo o Ceará por 1 a 0 no Maracanã em jogo atrasado da 12ª rodada. Agora, jogando em casa, “deu o troco” e venceu o Tricolor carioca.

Como fica

Com o resultado, o Fluminense estacionou nos 47 pontos e caiu uma posição, ficando agora em sétimo lugar. Mas o Tricolor segue na zona de classificação para a pré-Libertadores, já que o G6 virou G7 pela final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

Já o Ceará chegou a 38 pontos, subiu para o 13º lugar e se distanciou na zona de rebaixamento. A equipe agora tem sete pontos a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo durante a próxima semana pela 32ª rodada do Brasileirão. O Ceará tem pela frente o clássico contra o Fortaleza na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília). No mesmo dia, o Fluminense recebe o Mirassol às 19h30 (de Brasília).

(*) Com informações da CNN Brasil