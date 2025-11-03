Limpa Nome

Mais de 11 milhões de ofertas de negociação, com atendimento online e presencial nas agências dos Correios até 30 de novembro.

Começa nesta segunda-feira (3) a 34ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, considerado o maior mutirão de renegociação de dívidas do país.

No Amazonas, estão disponíveis mais de 11 milhões de ofertas de negociação para ajudar os brasileiros a saírem da inadimplência.

A ação segue até 30 de novembro e conta com mais de 1,6 mil empresas parceiras, além do apoio das agências dos Correios.

Alta inadimplência no estado

Segundo o Serasa, 1,7 milhão de pessoas no Amazonas têm o nome negativado, o que representa 57,31% da população adulta. O valor médio das dívidas por inadimplente é de R$ 5.480,33. Os setores com mais registros de dívidas são:

Bancos e cartões de crédito: 23,88%

Varejo: 20,94%

Água, luz e gás: 20,42%

Condições especiais de negociação

As negociações podem oferecer descontos de até 99% e opções de parcelamento a partir de R$ 9,90, dependendo das condições de cada credor. Os interessados podem acessar as ofertas nos canais digitais da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios, que oferecem atendimento gratuito até o final do mês.

“Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com mais tranquilidade. Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

