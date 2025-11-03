Prisão

Motociclista sendo abordado por fiscalização do Detran-AM no Novo Aleixo, Manaus.

Um motociclista foi preso pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na noite de domingo (2), após ser flagrado trafegando sem capacete de segurança e cometer outras irregularidades durante operação de fiscalização no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O caso ocorreu na esquina das avenidas Camapuã e Autaz Mirim, próximo a um posto de combustível. A equipe do Detran-AM, com apoio de policiais militares, abordou o condutor, de 28 anos, conduzindo uma Honda CG 150 Titan EX sem capacete. Durante a abordagem, o motociclista se recusou a se identificar e também apresentou outras infrações: descarga livre no veículo e recusa ao teste de etilômetro.

Tentativa de fuga e agressão

Ao ser informado de que a motocicleta seria removida por licenciamento em atraso, o homem tentou fugir com o veículo, mas foi impedido pela equipe. Sem sucesso, ainda tentou fugir correndo.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência, ele também tentou agredir os policiais militares e empurrou a motocicleta deles, causando dano ao patrimônio da União.

Prisão e encaminhamento

O motociclista recebeu voz de prisão pelos crimes de desobediência e dano qualificado ao patrimônio da União. Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a motocicleta foi removida ao parqueamento do Detran-AM.

