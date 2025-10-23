A jovem motociclista Kathellen Fabrine, de 22 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, durante a manhã desta quinta-feira (23).
As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas, mas sabe-se que a vítima seguia para o trabalho quando colidiu com um ônibus articulado.
Apesar de usar capacete, a vítima caiu desacordada na avenida após o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu.
O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
