Camisa 10

Atacante evita falar sobre saída, destaca foco na temporada e afirma que o clube precisa de ajustes para conquistar grandes objetivos

Mesmo com contrato válido até 20 de junho de 2026, o futuro de Memphis Depay no Corinthians começa a ser discutido internamente e entre os torcedores.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na Neo Química Arena, em que marcou um dos gols, o camisa 10 evitou comentar sobre uma possível saída, mas afirmou que pretende conquistar grandes resultados pelo clube — desde que ocorram mudanças internas.

“Isso não é algo para responder agora. Estou bem aqui e focado na Copa e no Brasileirão, querendo encerrar o ano da melhor forma possível. Ainda temos muitos jogos pela frente, então esse assunto pode ser tratado mais adiante. Eu estou feliz aqui. Quero conquistar grandes coisas, mas, para isso acontecer, tanto para mim quanto para o clube, são necessárias algumas mudanças que só quem está dentro entende”, disse Memphis durante a zona mista.

Nova gestão e reconstrução de confiança

Da gestão que trouxe Memphis Depay ao Corinthians, apenas o diretor de futebol Fabinho Soldado permanece no clube. O ex-presidente Augusto Melo sofreu impeachment, o que exigiu do jogador e da nova diretoria uma reconstrução de confiança.

“Quando cheguei, todas as pessoas envolvidas na minha contratação acabaram saindo. Então, naturalmente, foi preciso construir confiança e uma nova base de trabalho. Minha chegada ao Corinthians foi algo marcante tanto para o clube quanto para mim. No ano passado, estivemos muito próximos do rebaixamento, mas reagimos, chegamos a brigar por vaga na Libertadores e ainda conquistamos uma copa”, completou o atacante.

Números de Memphis Depay pelo Corinthians

Desde sua chegada ao Corinthians, Memphis Depay disputou 57 jogos, marcou 16 gols e deu 14 assistências. O jogador foi um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista de 2025, consolidando-se como peça importante no elenco.

Jejum de gols e análise de desempenho

A vitória sobre o Grêmio também teve valor simbólico para o atacante. O gol marcado encerrou um jejum de três meses, já que o último havia sido no dia 31 de julho, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Mesmo após o período sem balançar as redes, Memphis defendeu seu desempenho, afirmando que o futebol não pode ser avaliado apenas por gols marcados.

“Eu me sinto bem. Eu gostaria de fazer gols com mais frequência, porque as pessoas não olham para os jogos, não olham para os movimentos que eu faço. Só olham para o placar e veem que eu não marquei, e dizem ‘ah, ele não marcou, então não está funcionando’. Você tem que entender o jogo para ver as oportunidades que criamos, e então eu espero marcar mais gols. Tentaremos trabalhar em cima disso, de criar mais chances e então marcar mais gols. Mais gols não só para mim, ou para o Yuri, ou para o Garro, mas para os outros também”, afirmou Memphis.

Próximos passos

Com a reta final da temporada pela frente, o atacante garantiu foco total na Copa e no Campeonato Brasileiro, enquanto as discussões sobre o futuro seguem nos bastidores. A diretoria do Corinthians deve avaliar o planejamento do elenco para 2026, incluindo a permanência do camisa 10.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Ceará ‘dá troco’ e vence Fluminense em segundo jogo em cinco dias