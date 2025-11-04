Colisão

Batida entre viatura e ônibus deixou trânsito lento na avenida Floriano Peixoto.

Uma viatura da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) colidiu na traseira de um ônibus do transporte público na manhã desta segunda-feira (3), na avenida Floriano Peixoto, no Centro de Manaus, e deixou o trânsito lento na região.

De acordo com relatos, ambos os veículos sofreram danos após o impacto. Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra o ônibus e a viatura ocupando parte da pista, o que agravou o congestionamento no local.

VÍDEO

Viatura da PM colide com ônibus no Centro de Manaus pic.twitter.com/tJaA5uOgMK — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 4, 2025

