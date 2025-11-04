Celebridades

Hebert Gomes confirmou que decidiu deixar o cargo para seguir novos projetos

Hebert Gomes anunciou sua saída da equipe de Virginia Fonseca. O assessor, que trabalhava com a influenciadora há anos, confirmou ao portal Leo Dias que pediu demissão para seguir novos caminhos profissionais.

“Ela foi a pessoa que mais me apoiou”, afirmou Hebert, destacando a importância de Virginia em sua trajetória.

Rumores sobre um possível rompimento começaram após a influenciadora viajar para a Espanha sem a presença do assessor. Apesar do fim da parceria profissional, Hebert garantiu que a amizade entre eles continua firme.

“A Virginia abriu portas que eu jamais conseguiria abrir e serei eternamente grato por isso. Nossa amizade vai muito além do trabalho — um torce e vibra pelo sucesso do outro”, declarou.

Amigos de longa data, os dois se conhecem desde antes da fama de Virginia. Hebert manteve uma relação próxima com a família da influenciadora, chegou a morar com ela em Goiânia e é padrinho de José Leonardo, filho mais novo de Virginia com o cantor Zé Felipe.

