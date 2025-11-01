Separação

Representantes dos artistas afirmam que a partilha será conduzida apenas pela via judicial.

A equipe de Virginia Fonseca, de 26 anos de idade, e Zé Felipe, de 27 anos, se manifestou, na tarde desta sexta-feira (31), sobre rumores de que o sertanejo teria ido à Justiça solicitar urgência para investigar os gastos da influenciadora antes da partilha dos bens comuns.

“Tudo que ocorre dentro da partilha de bens será conduzido pelo viés legal e judicial. Nenhuma informação sobre o processo será comentada por ambas as partes”, declararam os representantes ao site Quem.

Mais cedo surgiram rumores de que Zé Felipe teria solicitado à Justiça uma auditoria nos bens compartilhados com Virginia durante o período em que eram casados. A intenção seria verificar possíveis movimentações sem seu conhecimento, especialmente após viagens da influenciadora à Espanha, onde se encontrou com Vini Jr.

Processo confirmado, mas pedido de urgência negado

A notícia foi divulgada pelo Blog da Fabiola Reipert, mas a equipe de Virginia Fonseca negou que houvesse pedido de urgência na auditoria, embora tenha confirmado a existência do processo.

Histórico do processo

O processo foi iniciado por Zé Felipe em agosto deste ano e tramita na vara cível do Tribunal de Goiás, sob segredo de Justiça. Segundo a publicação, o cantor solicitou que o Tribunal agilizasse a investigação, com o objetivo de apurar movimentações financeiras desde a separação anunciada em maio. Não houve acordo financeiro entre os dois, e Virginia teria controle de contas, empresas, imóveis, veículos, investimentos, criptomoedas e ações.

Documentos citam viagem à Europa

Entre os documentos apresentados à Justiça, consta a viagem de Virginia à Europa com amigos, sugerindo que a “eurotrip” teria sido custeada com recursos compartilhados. O pedido inclui fim da pausa no processo, avaliação imediata e auditoria das contas e bens em conjunto.

A separação e os filhos

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio, após cinco anos juntos. O casal tem três filhos: Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1 ano.

