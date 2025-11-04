Libertadores 2025

Decisão será às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima; campeão será o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

A Conmebol definiu nesta terça-feira (4) o horário da grande final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo. A partida será disputada às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

A decisão, marcada por clima de revanche, reedita a final de 2021, quando o Verdão, comandado por Abel Ferreira, venceu o Rubro-Negro de Renato Gaúcho por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), e conquistou o tricampeonato continental.

Segundo a entidade, o duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+. Tanto Palmeiras quanto Flamengo usarão seus uniformes principais na final, conforme confirmado pela Conmebol.

O campeão em Lima fará história: será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, consolidando o domínio nacional na principal competição sul-americana.

Onde assistir à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Palmeiras x Flamengo, em 29 de novembro, às 18h (de Brasília), pela final da CONMEBOL Libertadores, terá transmissão do Disney+.

Com informações ESPN*

Leia mais

Flamengo encara Racing por vaga na final da Libertadores