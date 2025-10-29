Libertadores 2025

Rubro-Negro busca manter vantagem na Argentina após vitória por 1 a 0 no jogo de ida no Maracanã.

Uma vaga na final da Libertadores é o prêmio que o Flamengo espera alcançar diante do Racing (Argentina), na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Ricardo e informações de Carlos Molinari.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro se classifica à decisão até mesmo com um empate. O clube chega ao duelo após uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no último sábado (25), resultado que pode influenciar a briga pelo título do

O técnico Filipe Luís garantiu que o foco está totalmente voltado para a Libertadores:

“Quarta-feira teremos o jogo mais importante da temporada. Não tenho dúvidas de que a ambição de todos é estar nessa final [da Libertadores] em Lima [Peru]. Nossa cabeça estará focada”, afirmou o treinador.

O Flamengo terá um desfalque importante: Pedro, com fratura no antebraço direito. Assim, Filipe Luís deve escolher entre Bruno Henrique ou um ataque mais móvel com Plata como falso nove.

“Bruno me falou há umas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estava à disposição para ajudar sempre que fosse necessário (…). Hoje entendi que a equipe precisa do Bruno Henrique de nove [centroavante] e ele se colocou à disposição”, explicou o técnico rubro-negro.

Uma possível escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Carrascal.

Do lado argentino, o Racing acredita na virada jogando em casa, com o apoio de sua torcida. O técnico Gustavo Costas demonstrou confiança na classificação: