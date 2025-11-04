Um vídeo registrou uma briga entre motoristas do transporte público e alternativo na tarde desta terça-feira (4), na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus. As imagens mostram o momento em que a discussão se transforma em ação violenta.
Ultrapassagem provoca incidente
Testemunhas relataram que o conflito começou quando o motorista do ônibus da linha 227 tentou ultrapassar um micro-ônibus da linha 844, quebrando o retrovisor do veículo menor.
Motorista revida com violência
Após o impacto, o condutor do micro-ônibus desceu com uma machadinha em mãos e danificou a janela e o retrovisor do ônibus, segundo os relatos.
Os dois condutores foram levados para uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.
VÍDEO
Vídeo mostra confusão após briga entre motoristas de ônibus e micro-ônibus em Manaus pic.twitter.com/Ooty5aQUuo— Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 4, 2025
