Arquivado

Parlamentar segue no cargo após fala causar indignação nacional.

O processo de cassação contra a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, foi arquivado pela Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, nesta terça-feira (4). A denúncia tratava das declarações em que a parlamentar disse ser “a favor da violência contra a mulher”, durante sessão realizada no fim de setembro.

A decisão, tomada em plenário, garante a permanência de Betinha no cargo, mesmo após a forte repercussão nacional e pressão de movimentos sociais e entidades de defesa dos direitos das mulheres.

Vídeo com declarações polêmicas gerou repercussão

O caso começou após vir à tona um vídeo, gravado em 30 de setembro, no qual a vereadora afirma que “tem mulher que merece apanhar” durante sessão plenária. A frase gerou indignação e pedidos de punição. As falas de Betinha foram amplamente criticadas nas redes sociais e motivaram manifestações em defesa das vítimas de violência doméstica.

Como foi a votação

A maioria dos parlamentares votou pelo arquivamento do processo.

Entre os vereadores que votaram contra a cassação estão:

Edilson Batista

Breno Santana

Bio Graça

Louro Nascimento

Pedro Paz

Fábio Coelho

A presidente da Câmara, vereadora Tatiana, não participou da votação.

Contexto de violência contra a mulher no Amazonas

A polêmica ocorre em um cenário preocupante. O Amazonas ocupa a 2ª posição no ranking de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência 2025. Entre 2023 e 2024, o estado registrou um dos maiores aumentos nos índices de feminicídio do país.

Leia mais:

MPAM diz que tomará medidas após declarações de vereadora sobre violência contra mulher