Determinação

Liminar do MPAM bloqueia vendas após reajustes abusivos de até 200% nos preços

A Justiça do Amazonas atendeu nesta quarta-feira (5) ao pedido do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e determinou a suspensão da venda de ingressos do Festival Folclórico de Parintins 2026. A decisão da juíza Simone Laurent Arruda da Silva impede a empresa Amazon Best Turismo e Eventos Ltda de comercializar entradas, tanto online quanto fisicamente.

A liminar dá cinco dias para que a empresa explique os reajustes de preços, que chegaram a 200% em relação a 2025, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por descumprimento, limitada a 30 dias. O MPAM identificou os aumentos abusivos e tomou medidas para proteger os consumidores e garantir transparência na venda de ingressos.

A promotora Sheyla Andrade afirmou que uma nova reunião de conciliação com a Amazon Best será realizada nesta quinta-feira (6), às 10h, para tentar resolver a questão. A ação reforça a atuação do MPAM na defesa do consumidor e no combate a práticas abusivas no setor de eventos culturais do Amazonas.

A promotora Sheyla Andrade, que se reuniu brevemente com com representantes da empresa Amazon Best, nesta tarde, na sede do MP, comentou a decisão da Justiça.

“O Ministério Público acabou de obter agora, após pedido de tutela de urgência, uma liminar na qual foi determinado que a empresa Amazon Best prestasse as devidas informações conforme consta na nossa peça inicial. Neste encontro com a empresa, ficou ajustado para que amanhã, às 10h, tenhamos outra reunião buscando, de alguma maneira, uma conciliação para que esse processo tenha o seu desfecho”, finalizou.

