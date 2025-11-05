Projeto

Iniciativa amplia oportunidades para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos em nove núcleos da capital.

A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) abriu novas vagas para aulas gratuitas de jiu-jítsu do projeto Formando Campeões, iniciativa vinculada ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). Ao todo, 210 vagas estão sendo ofertadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em nove núcleos espalhados por diferentes zonas de Manaus.

As vagas estão divididas nos seguintes núcleos: Campo Oswaldo Frota, Academy JJ, Fight Begin, Team Dênis, Leandro Top Team, Projeto NVT, Vila Olímpica de Manaus, Academia NGT e Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio do Nascimento. O secretário da Sedel, Diego Américo, destacou o impacto social e educacional da iniciativa.

“O Formando Campeões é uma das maiores iniciativas de base do Amazonas. Ele não apenas ensina o esporte, mas forma cidadãos, fortalecendo valores como disciplina, respeito e superação. Estamos ampliando as oportunidades para que mais crianças e jovens tenham acesso gratuito a uma prática que transforma vidas”, ressaltou o secretário.

As oportunidades contemplam núcleos em diversas regiões da cidade, garantindo o acesso ao esporte de forma descentralizada e inclusiva. As aulas serão ministradas por profissionais qualificados em academias parceiras e núcleos do Pelci, reforçando o compromisso do Governo do Amazonas em oferecer atividades esportivas seguras, educativas e de qualidade.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos núcleos do Formando Campeões onde as vagas estão disponíveis. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade e uma foto 3×4.

Vagas disponíveis por zonas de Manaus

Zona Norte

· Campo Oswaldo Frota – 50 vagas (Nova Cidade)

· Academy JJ – 20 vagas (Cidade Nova)

· Fight Begin – 10 vagas (Santa Etelvina)

· Leandro Top Team – 20 vagas (Nossa Senhora de Fátima)

· Academia NGT – 20 vagas (Santa Etelvina)



Zona Leste

· Team Dênis – 20 vagas (Jorge Teixeira)

· Projeto NVT – 30 vagas (Novo Aleixo)

Zona Centro-Oeste

· Vila Olímpica de Manaus – 40 vagas (Dom Pedro)

Zona Sul

· Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio do Nascimento – 40 vagas (Aparecida)

