Iniciativa

Iniciativa mobiliza estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio

Com o projeto “Tributo é Coisa Nossa: Educação Fiscal com Voz de Estudante”, a Escola Estadual Ruy Araújo, de Manaus (AM), chega mais uma vez à final do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).

A iniciativa é coordenada pelo professor Dilson Gomes Nascimento e mobiliza estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio na construção de uma nova percepção sobre o papel dos tributos na sociedade.

O projeto busca promover a educação fiscal como tema transversal no currículo escolar, aproximando crianças e adolescentes de um assunto geralmente considerado complexo. A proposta envolve diálogo interdisciplinar entre áreas como Geografia, Linguagens, Matemática e Ensino Religioso, e incentiva a participação ativa dos estudantes na criação de materiais e atividades que aproximem o tema do cotidiano.

Desde o início, em 2022, a iniciativa vem transformando a forma como os alunos enxergam o pagamento e a aplicação dos tributos. Entre as ações desenvolvidas estão gincanas temáticas, poesias, peças teatrais, textos coletivos, intervenções culturais e simulações de debates de TV, todas voltadas a despertar o senso de cidadania fiscal.

As práticas dialogam com o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) e reforçam a função social da escola pública como espaço de formação cidadã. No Ensino Médio, os debates se relacionam a conteúdos do currículo amazonense sobre inclusão social e acesso aos bens públicos. Já no Ensino Fundamental, temas como ética e honestidade são explorados a partir de situações vividas pelos próprios estudantes.

O projeto, de caráter permanente, envolve cerca de 900 alunos e toda a comunidade escolar. Conta com apoio institucional da Sefaz-AM, que tem fornecido materiais e formações sobre o tema. As atividades ocorrem em diversos espaços da escola — biblioteca, salas de aula, pátio e refeitório — e seguem um cronograma que se estende até 2026, quando será realizada a culminância das ações.

Para o coordenador Dilson Gomes Nascimento, o maior desafio é desmistificar o tema dos tributos, transformando-o em instrumento de reflexão e participação social. “A educação fiscal não é apenas sobre arrecadar, mas sobre entender como os recursos são aplicados e como cada cidadão pode contribuir para uma sociedade mais justa”, resume o professor.

Dilson é doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Mestre em Geografia pela UFAM (2016), na área de concentração Amazônia: território e ambiente, e graduado em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em 2014.

Desenvolveu pesquisas em Geografia Agrária, com foco no modo de vida camponês nas comunidades ribeirinhas de várzea. Integra os grupos de pesquisa “Geografia da Amazônia, Ambiente e Cultura” (UFAM), na linha Agricultura e Ambiente, e “Rede de Geografias da Pesca” (FURG), na linha Cultura, modo de vida e conhecimentos tradicionais.

Atualmente, estuda políticas educacionais e reformas do ensino médio no Brasil, com ênfase no currículo amazonense. É professor da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC-AM) desde 2018, atuando em sala de aula com a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP).

Com essa abordagem, foi finalista de prêmios locais e nacionais, entre eles: o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2022 (categoria Escola, pela Febrafite) e o Prêmio FAPEAM de CTI 2021 e 2022 (categoria Professor Ciência na Escola).

É coordenador de projetos pelo Programa Ciência na Escola (PCE/FAPEAM) e organizador de livros que reúnem resultados de pesquisas desenvolvidas nesse programa. Atua como mentor de projetos de pesquisa desde 2022 e é fundador da Comunidade Escrita Criativa de Projetos do PCE (2024). É, portanto, um educador nota 10!

Augusto Cecílio – Auditor fiscal e professor

Leia mais: Servidores e os serviços públicos