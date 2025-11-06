Alvo Certo

Ação integrada das forças de segurança prendeu 27 homicidas no Amazonas, incluindo o suspeito de matar o advogado Luís Carlos Calderaro.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu 27 foragidos da Justiça por homicídio durante a Operação Alvo Certo: Homicidas, deflagrada nesta semana em Manaus e em municípios do interior.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), em parceria com a Polícia Militar (PMAM) e o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

Também participaram a Core-AM, as Delegacias Distritais, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da PM.

Segundo a Polícia Civil, 364 homicidas já foram presos em Manaus até outubro de 2025 — média superior a uma prisão por dia e aumento de 46,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Suspeito de matar advogado está entre os presos

Entre os detidos está Wallaffi Rodrigues de Sousa, conhecido como “B.A.”, preso na segunda-feira (4), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

Ele é apontado como integrante de uma organização criminosa e investigado pela morte do advogado Luís Carlos Calderaro Souza, ocorrida em 1º de agosto de 2023, no bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Fábio Aly, o grupo criminoso tentava expandir suas fontes de lucro com práticas típicas de milícia, como cobranças ilegais a flanelinhas que atuavam nas imediações da Feira da Aparecida.

As investigações da DEHS revelaram que Calderaro teria denunciado o grupo à polícia, o que resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas.

Após saírem da prisão, com o apoio material de Wallaffi, que teria fornecido a arma usada na execução, os criminosos mataram o advogado para assumir o controle da área de estacionamento administrada por ele, em frente à sua casa.

A polícia aponta que a vítima era vista pelo grupo como um obstáculo à exploração ilegal da área e à cobrança de taxas de trabalhadores informais, o que demonstra motivação torpe e atuação organizada dos autores.

