Investigações confirmaram que o jovem foi atraído para uma emboscada e morto a tiros em frente a uma tabacaria na zona centro-oeste de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou que Yhan Pereira Nascimento, de 21 anos, foi morto em uma emboscada na noite de segunda-feira (3), em frente a uma tabacaria na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi atraída ao local e alvejada por diversos tiros disparados por ocupantes de um carro modelo Chevrolet Onix.

Durante as diligências, os policiais prenderam Moacir André Sacramento Filho, de 34 anos, e Vinícius Protázio dos Anjos, de 21, suspeitos de envolvimento no crime.

Moacir, que seria motorista de aplicativo, foi localizado com o veículo usado na execução. Já Vinícius, apontado como o autor dos disparos, foi preso na casa indicada pelo comparsa.

Ambos foram autuados por homicídio qualificado, e o carro e dois celulares foram apreendidos para perícia. A polícia segue apurando se há outros envolvidos na execução.

